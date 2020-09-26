Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi: "Döner sermaye uygulamaları hak ve hakikatten yana değil" - Son Dakika

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi: "Döner sermaye uygulamaları hak ve hakikatten yana değil"

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi, mali ve özlük haklarının düzeye getirilmesi adına döner sermaye uygulamasının hak ve hakikatten yana olmadığını belirten açıklama yaptı.

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi:

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi, mali ve özlük haklarının düzeye getirilmesi adına döner sermaye uygulamasının hak ve hakikatten yana olmadığını belirten açıklama yaptı.

Sendikanın Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından Mart-Nisan-Mayıs aylarında tavandan ek ödeme adı altında bir düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme haktan ve hakkaniyetten tamamen uzak, sağlık çalışanlarının tamamını kapsamayan ve çalışma barışını bozan bir uygulamaya dönüşmüştü. Sağlık-Sen olarak itiraz etmiş ve kabul etmemiştik. Yayınlanan ek ödeme yazısı ile döner sermaye uygulamasının haktan, hakkaniyetten ve adaletten çok uzak olduğu bir kez daha ortaya konmuştur" ifadelerine yer verdi. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "2020 Yılı pandemi yılı olarak insanlığı zor günlere sokarken ülkemizde de son dönemde yoğun bir şekilde kendini hissettirmektedir. Dünya üzerinde devam eden korona virüse karşı savaşta en ön safta sağlık çalışanları bulunmakta ve mücadelenin başarılı olması için canını esirgemeden çalışmaktadır. Pandemi sürecinde verdiği bu yoğun mesaide insanların sağlığına kavuşması elbette ki sağlık çalışanları için en önemli önceliktir. Hastaların sağlığına kavuşması kişinin yakınları kadar bizleri de mutlu etmektedir. Hastaların sağlığına kavuşmasının verdiği mutluluğun yanında biz sağlık çalışanlarının da mali ve özlük haklarının yaşamımızı idame ettirecek düzeye getirilmesi bizlerin en doğal hakkıdır. Bu düzenleme fedakar sağlık çalışanlarının moralini yükseltmek yerine, tam tersi etki ile moralini düşürmüştür. Sağlık kuruluşlarında çalışan tüm sağlık çalışanları ayırt edilmeksizin bir düzenleme beklerken aynı kurumda aynı işi yapan aynı branştaki çalışanlar eşit ve adil ücret alamamışlardır. Pandemi hizmeti veren birçok birim ve ünitede çalışan sağlık çalışanları bu ay '0' TL döner sermaye alacaktır." - KIRŞEHİR

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi: Döner sermaye uygulamaları hak ve hakikatten yana değil

Sağlık Bakanlığı, Kırşehir, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi: 'Döner sermaye uygulamaları hak ve hakikatten yana değil' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Muhtar, virüse yakalananları sosyal medyadan ifşa etti Husumetlisinin "Etek giydireceğim" sözünü duyunca trafikte dehşet saçtı İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede korona tedbirleri hiçe sayıldı Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Simit tablasıyla 'bayılma' numarası yapan dolandırıcıya 4 bin TL ceza Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim
4 kişi bir olup 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar! Önce direğe bağlayıp sonra kulağını kestiler 4 kişi bir olup 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar! Önce direğe bağlayıp sonra kulağını kestiler         
10:40
İstanbul'da yayanın dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada İstanbul'da yayanın dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada         
09:58
79 yaşındaki yaşlı kadını benzin dökerek yakıp öldürmüştü: Yıllar sonra trafik kontrolünde yakalandı 79 yaşındaki yaşlı kadını benzin dökerek yakıp öldürmüştü: Yıllar sonra trafik kontrolünde yakalandı         
09:50
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Firmaların gramaj hilesi! Ürün miktarını azaltıp fiyatını artırıyorlar Firmaların gramaj hilesi! Ürün miktarını azaltıp fiyatını artırıyorlar         
09:17
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası         
00:45
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti         
17:53
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
"Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti         
16:09
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 11:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi: "Döner sermaye uygulamaları hak ve hakikatten yana değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei