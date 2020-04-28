Sağlık-Sen Kırşehir Şubesinden nöbetteki sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi yöneticileri, acil sağlık istasyonunda görev yapanlarla yurt ve misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek moral verdi.

Şube Başkanı Yasin Yücesan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda nöbette olan çalışanları ziyaret etti.

Ramazan ayı olması nedeniyle iftar için su ve çeşitli yiyecek kolileri bırakan sendika yöneticileri, daha sonra nöbet çıkışlarında Saliha Sultan Kız Yurdu ve resmi kurumlara ait misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, sağlık çalışanlarının sıkıntıları ve talepleriyle ilgili bilgi alan sendika yöneticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral verdi.

Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına moral verebilmek için her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Sağlıkçıların moral ve motivasyona çokça ihtiyaç duydukları bir dönemde olduklarını vurgulayan Yücesan, şunları kaydetti:

"Hem istasyonda görev yapanlar hem de hastanede çalışıp da yurt ve misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Sağlık çalışanlarının iyi şartlarda olması için mücadele ediyoruz. Onlar, canla başla koronavirüs salgınıyla mücadele ederken sendika yönetimi olarak bizler de hep onların yanlarında olduğumuzu göstermek istedik."