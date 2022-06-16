Sağlık-Sen Malatya Şubesi seçimleri yargıya taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık-Sen Malatya Şubesi seçimleri yargıya taşındı

16.06.2022 10:24
Sağlık-Sen Malatya Şubesi seçimleri yargıya taşındı

Sağlık-Sen Malatya Şubesi'nin 14 Haziran Salı günü yaptığı 6. Olağan Genel Kurulu yargıya taşındı.

Sağlık-Sen Malatya Şubesi'nin 14 Haziran Salı günü yaptığı 6. Olağan Genel Kurulu yargıya taşındı.

Seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek konuyu yargıya taşıyan başkan adaylarından Fatih Özdemir, seçimlerin iptalini istedi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Özdemir, "Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 14 Haziran Salı yapılan seçimlere tüm iyi niyetimizle katıldık. 49 delegeye sıfır ile kazandığımız seçim, 83 oyun iptal edilmesi nedeniyle 8 delegeye 41 delege kaybettik. Avukatlarımızla durumu istişare ettiğimizde ise şahsen müracaat yapılmamasına rağmen, şahsen müracaat yapılmış gibi defter kaydı oluşturulmasının evrakta sahtecilik suçu olduğunu, çıkar amaçlı görevi kötüye kullanma ve seçme seçilme hakkına engel olma suçu olduğunu değerlendirdik. ve konu hakkınca Malatya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Camianın herhangi bir ferdini töhmet altında bırakmamak için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Özdemir, "Öncelikle 25 yıldır sağlık camiasında her gün daha bir şevkle hizmet vermekteyiz ve bu bizim için gurur kaynağıdır. On yıldan fazladır idareci olarak görev yapmaktayım. Bizim samimiyetimize bizim dürüstlüğümüz, bizim her daim personelden yana tavır aldığımıza herkesten önce tüm sağlık personeli şahittir. Sahada da bundan dolayı karşılık bulmaktayız. Bu yol bizim şahsi yolumuz değil, bize gönül veren, desteklerini esirgemeyen binlerce Sağlık-Sen üyesinin yoludur. Adil ve hakkaniyetli olarak seçim süreci sonlana kadar davamızın arkasındayız. Her zaman bu ailenin bir ferdi olacağız" ifadelerini kullandı.

Destekçilerine de itidal çağrısı yapan Özdemir, kırıp dökmeden bir ve birlikte yollarına devam edeceklerini söyledi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Çekül Vakfı Malatya Bölge Temsilcisi Sözen: 'Belediye Selin Geldiği Yerle Değil, Dereboyu'nun Islahıyla Uğraşıyor' Çekül Vakfı Malatya Bölge Temsilcisi Sözen: 'Belediye Selin Geldiği Yerle Değil, Dereboyu'nun Islahıyla Uğraşıyor' Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık-Sen Malatya Şubesi seçimleri yargıya taşındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:44:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen Malatya Şubesi seçimleri yargıya taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement