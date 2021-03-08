Sağlık-Sen Manisa Şubesi'nden MCBÜ Hastanesindeki görevden almalara tepki - Son Dakika

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü Fatih Yıldırım ile hasta kabul ve iletişim müdürü Emine Tutumlu'nun görevlerinden uzaklaştırılmalarına tepki gösterdi.

Irgatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite yönetiminin, sendikalarına karşı olumsuz bir tutum içerisinde olduğunu savundu.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın, sendika üyesi olan hastane başmüdürü Fatih Yıldırım ile hasta kabul iletişim müdürü Emine Tutumlu'yu hukuka ayrı şekilde görevinden aldığını ileri süren Irgatoğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın, sıradan bir soruşturmaya dahi mümkün olmayan birtakım hususları bahane göstererek, insan onurunu zedeleyecek şekilde görevden uzaklaştırılmaları, görevi kötüye kullanma suçunun işlenmesinin yanı sıra büyük bir skandal niteliğindedir. Bu işlem, aynı zamanda bir mobbingdir. Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın kararlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Net olarak ifade ediyoruz ki, sendika olarak yapılanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuksuz işlemler neticesinde, Sayın Rektörün şahsına karşı maddi ve manevi tazminat davaları ikame edilecektir."