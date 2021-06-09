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Sağlık-Sen mayıs ayı sağlıkta şiddet raporunu yayınladı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen mayıs ayı sağlıkta şiddet raporunu yayınladı Açıklaması

09.06.2021 11:25
Sağlık-Sen mayıs ayı sağlıkta şiddet raporunu yayınladı Açıklaması, System.String[]

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) mayıs ayı içerisinde 12 doktor, 11 hemşire, 8 ATT, 7 sağlık çalışanı ve 4 güvenlik görevlisinin şiddet mağduru olduğunu bildirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) mayıs ayı içerisinde 12 doktor, 11 hemşire, 8 ATT, 7 sağlık çalışanı ve 4 güvenlik görevlisinin şiddet mağduru olduğunu bildirdi.

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan "Mayıs Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu" açıklandı.

Rapora göre, mayıs ayında yaşanan 22 şiddet vakasında 42 sağlık çalışanı mağdur oldu.

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle mücadelenin kuşatıcı ve istikrarlı olması gerektiği vurgulanan raporda, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere siyasi iradenin bu zorunluluğun gereğini yapması istendi. Raporda şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin sunulduğu tesis ve ortamlardaki, fiziki ortam ve önlemlerin gözden geçirilmesinden, önleyici kolluk hizmetlerine, tesislerde iş akışının düzenlenmesinden iş ve işleyiş hakkında bilgi ve iletişim kanallarının yeniden düzenlenmesine, olay sonrası hukuki takip süreçlerinden mağdurlara psikososyal destek verilmesine kadar pek çok hususta ciddi adımlar atılmalıdır."

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Ertan İskender'e yönelik saldırının sağlıkta şiddet sorununu bir defa daha gözler önüne serdiği belirtilen raporda şu bilgiler paylaşıldı:

"Mayıs ayında yaşanan şiddet olaylarına baktığımızda 22 vakanın 18'inin hem sözlü hem fiili olarak meydana geldiğini görüyoruz. Olayların 3'ü sözlü 1'i ise mobbing olarak gerçekleşti. 22 şiddet olayının, 10'una hastalar, 9'una hasta ve hasta yakınları, 1'ine yönetici, 2'sine ise magandalar sebebiyet verdi. Ay boyunca yaşanan şiddet olaylarında 9 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Bunun yanında 5'i gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 8'i hakkında soruşturma başlatıldı, 2'si hakkında cezai işlem uygulandı. Ancak 4 saldırgan tutuklanırken 3'ü hakkında da arama kararı çıkarıldı. Vakaların 17'si hastanelerde, 2'si ASM'lerde, 3'ü sahada meydana geldi.12 doktor, 11 hemşire, 8 ATT, 7 sağlık çalışanı, 4 güvenlik görevlisi bu ay şiddet mağduru oldu."

Raporda şiddete uğrayan 42 sağlık çalışanının, 16'sının kadın, 26'sının erkek olduğu belirtildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Şiddet haberi duymak istemiyoruz"

Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, mücadeleleriyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bile alt eden sağlık çalışanlarının ne yazık ki şiddet meselesiyle baş edemediklerini ifade etti. Durmuş, "Çünkü şiddet, sağlık çalışanlarını en beklemedikleri anda yakalıyor. Saldırgan bazen hasta oluyor bazen de hasta yakını. Sağlık çalışanlarının aciz oldukları yer burası. Şifa aramaya gelen kişi bir anda bir saldırgana dönüşüyorsa can kurtarma derdindeki sağlık çalışanı ne yapsın? Burada Bakanlığa çok büyük görevler düşüyor. Artık sağlıkta şiddet haberleri duymak istemiyoruz. Sağlık çalışanları emekleriyle, kahramanlıklarıyla anılmak istiyor." ifadesini kullandı.

Durmuş, el birliğiyle bu sorunun üstesinden gelmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter ki istensin ve gereken hassasiyet gösterilsin." mesajı verdi.

Sağlık Bakanlığı, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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