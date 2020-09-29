Sağlık-Sen Niğde Şubesi'nden döner sermaye açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Niğde Şubesi, sağlık çalışanlarının taleplerine yönelik basın açıklaması yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri, konvoy yaparak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Sendika adına açıklama yapan Sağlık-Sen Niğde Şube Başkan Yardımcısı Emrah Taşdelen, her geçen gün sağlık çalışanlarının yükünün daha da arttığını savundu.

Sözleşmeli istihdam modelinde çalışanların kadro güvencesinin esirgendiğini iddia eden Taşdelen, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş imkanları çok görülüyor. Hemen her gün bir ya da birkaç sağlık çalışanı kör şiddetin kurbanı oluyor. Yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alınmadı. Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığı inancındayız. Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Yetkililerden sesimizi duymalarını, artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz."