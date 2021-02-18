Sağlık-Sen "Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu"nu paylaştı - Son Dakika

Sağlık-Sen "Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu"nu paylaştı

18.02.2021 13:31
Sağlık-Sen

Sağlık-Sen'in hazırladığı "Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlık-Sen'in hazırladığı "Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, sağlık çalışanlarıyla ilgili doğrudan ve dolaylı her türlü gelişmenin konu edildiği aylık rapor çalışmasını kamuoyuyla düzenli olarak paylaşacaklarını ifade etti.

Durmuş, "Temel amacımız, sağlık çalışanlarının durum, sorun ve talepleri hususunda referans belge ortaya koyarak, kamuoyunda ve karar vericilerde duyarlılık oluşturmaktır." dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de geçen ay itibarıyla kamu adına 722 bin 273 sağlık çalışanının görev yaptığını aktaran Durmuş, sağlık emekçilerinin amacının insanın sıhhati, mutluluğu ve yaşam kalitesi standartlarını artırmak olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının sorunlarına yeni sorunların eklendiğini ve yüklerinin de aşırı düzeyde arttığını vurgulayan Durmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun yanında mali ve özlük haklarındaki eksiklikler ile haklı talep ve beklentilerinde ise herhangi bir iyileştirmeye gidilmedi. Sağlık çalışanları yeni yıla ücret adaletsizliği, istihdam yetersizliği, ağır iş yükü, şiddet, kreş, icap nöbeti ücretleri, 4/B'lilerin, vekil ebe ve hemşirelerin kadro durumu, hizmetlilerin kadro durumu, üniversite hastanelerinde çalışanların tayin hakkı, tıbbi uygulama hatası yani malpraktis, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmaması gibi sorunlarla giriş yaptı. Elbette alınan maaşların enflasyon karşısında erimesini de unutmamak gerekiyor."

"Ödemenin zamanında yapılması noktasında pek çok sorun yaşandı"

Salgın sürecinin ilk haftalarında Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına üçer aylık periyotlarla tavandan yüzde yüz ilave ek ödeme yapılacağını açıkladığını anımsatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Kamuoyu zannetti ki sağlık çalışanlarının tamamı tavandan yüzde yüz ilave ek ücret alacak. Keşke açıklandığı gibi olsaydı ama olmadı. Gerek kapsam açısından gerek adil paylaşım açısından ve gerekse ödemenin zamanında yapılması noktasında pek çok sorun yaşandı. Tüm bunlara hep itiraz ettik. Geçmiş bir yana, bari kasım ve aralık aylarına ilişkin ödemeler hususunda 'geçmişten ders alınsın, adaletsizlik, hakkaniyetsizlik yapılmasın, zamanında ödeme yapılsın' çağrısında bulunduk. Ne yazık ki çağrımız karşılık bulmadı. Bakanlık, kasım ve aralık ayları ilave ek ödemeleri hususunda yine saha gerçekliğinden uzak, hakkaniyetsiz uygulama modelinde ısrar etti. Yani sağlık çalışanlarına 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Dahası pandemiyle mücadele süreci devam etmesine rağmen ilave ek ödeme uygulaması yeni yılla birlikte askıya alındı. Daha vahimini ise üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları yaşadı. 2020 Ağustosundan beri ilave ek ödeme alamayan üniversite hastanesi çalışanlarına, Ocak 2021'de, sadece kasım ve aralık aylarına ait tavan ek ödeme yapılması öngörüldü. Yani ağustos, eylül, ekim aylarına dönük ödemelerin üstü çizildi."

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Durmuş, hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarında istifa oranının salgın döneminde arttığını söyledi.

Durmuş, bir soru üzerine mobbingin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine işaret ederek, "Biz mobbingi şiddetle reddediyoruz. Özellikle hekim camiasının içinde böyle bir iddianın olması bile kabul edilebilir bir şey değil." diye konuştu.

Durmuş, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan insanların kamuoyunda teşhir edilmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

"Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu"nda, Türkiye'deki sağlık çalışanlarına ve kuruluşlarına ilişkin istatistiki veriler, sağlık çalışanlarının sorunları ve geçen ayın sağlıkçıları ilgilendiren gelişmeleri aktarılıyor.

Üniversite, Türkiye, Kasım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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