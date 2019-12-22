Sağlık-Sen otizmin farkında - Son Dakika
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Sağlık-Sen otizmin farkında

6 saat önce

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Otizmliler yalnız değildir, Sağlık-Sen olarak her zaman yanlarındayız" dedi.

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Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Otizmliler yalnız değildir, Sağlık-Sen olarak her zaman yanlarındayız" dedi.


Sağlık-Sen Antalya Şubesi Gençlik ve Kadın Kolları komisyonlarınca organize edilen "Sağlık-Sen Otizm'in Farkında" etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlikte, otizmli çocukların istekleri doğrultusunda hazırlanan hediyeler kendilerine takdim edildi. Ayrıca animasyon ekipleri, mini golf turnuvası ve canlı müzikle eşliğinde çocukların aileleriyle mutlu anlar yaşamaları sağlandı.


"Kardeş Aile Projesi"


Etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk, sendikalarının otizmin farkında olduğunu belirtti. Otizmli çocukların topluma kazandırılması için eğitim sisteminde köklü değişikliklere gidilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kuluöztürk, beklenen adımların bir an önce atılması üzerinde durdu. Bu noktada, sendika olarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Kuluöztürk, otizmli aileleri sevindiren bir projenin de müjdesini verdi. Sağlık-Sen Antalya Şubesi tarafından hazırlanan "Kardeş Aile Projesi"nin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini ifade eden Kuluöztürk, sendikalarının her zaman otizmli çocukların ve ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Kuluöztürk, "Sağlık-Sen olarak otizmin farkındayız ve bu güzel çocuklarımızı sadece yılın belirli gün ve haftalarında anmayacağız. Otizmlilerin her zaman yanında olduğumuzu onlara hissettirmek adına 'Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında, her sendika üyemizle bir otizmli ailemizi kardeş aile yapacağız. Üyelerimiz ve kardeş aileleri her ay, en az bir kez olmak üzere bir araya gelecekler ve bu buluşmada otizmli kardeşlerimizin gönüllerince vakit geçirmesi sağlanacak. Otizmli kardeşlerimize sendikamızın kapısı her zaman açıktır. Otizmliler yalnız değildir, Sağlık-Sen olarak her zaman yanlarındayız" diye konuştu.


Otizm konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine de değinen Kuluöztürk, "Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Onun için otizm konusunda farkındalık oluşturmak çok önemli bir husus. Otizmli çocuklarımızın, diğer öğrenci velileri tarafından okullardan gönderilmek istenilmesi gibi üzücü olaylara şahit oluyoruz. Eğer otizm konusunda bir farkındalık oluşturulursa insanlar otizmli bireylerin ve ailelerinin sıkıntılarını anlayabilirse bu tarz üzücü olaylarla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum" dedi.


Etkinlik için Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ve ekibine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli ise "Bizler toplum tarafından anlaşılmak istiyoruz. Otizmli bireyler olarak devletimizden yaşıtlarımızla eşit haklarda olmayı talep ediyoruz. Bu yüzden kanser ve diyabetten daha hızlı artan otizme her fırsatta dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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