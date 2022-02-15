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Sağlık-Sen, sağlıkçıların ücret düzenlemesinin bir an önce yasalaşmasını istedi - Son Dakika

Sağlık-Sen, sağlıkçıların ücret düzenlemesinin bir an önce yasalaşmasını istedi

15.02.2022 12:23
Sağlık-Sen, sağlıkçıların ücret düzenlemesinin bir an önce yasalaşmasını istedi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının maaşlarını iyileştirecek düzenlemenin kapsayıcı şekilde bir an önce TBMM gündemine getirilmesi talebinde bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının maaşlarını iyileştirecek düzenlemenin kapsayıcı şekilde bir an önce TBMM gündemine getirilmesi talebinde bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Durmuş, beraberindeki heyetle AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kovid-19 salgını sürecinde tüm sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve çaba gösterdiğini belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları fedakarca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içerisinde. Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşıyor. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, Gazi Meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli."

Sağlık çalışanlarının maddi-manevi kayıplar yaşadığından ve tükenmişliklerinden bahseden Durmuş, "Bir vatandaşımızın sağlık hizmetine başvurusu 1 yılda ortalama 9,8 iken şu anda MHRS'den randevu bile alınamayan bir döneme girildi. Türkiye'nin başarı hikayesi olan sağlıkta dönüşüm hızla çökmekte." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Elitaş, Semih Durmuş, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen, sağlıkçıların ücret düzenlemesinin bir an önce yasalaşmasını istedi - Son Dakika


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