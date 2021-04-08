Sağlık-Sen 'Sağlıkta şiddet' raporunu açıkladı - Son Dakika

Sağlık-Sen 'Sağlıkta şiddet' raporunu açıkladı

08.04.2021 11:58
Sağlık-Sen 'Sağlıkta şiddet' raporunu açıkladı, System.String[]

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), mart ayı 'Sağlıkta Şiddet' raporunu açıkladı.

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), mart ayı 'Sağlıkta Şiddet' raporunu açıkladı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, rapora ilişkin, "Kırılan eller, hakarete uğrayan onurlar, küfre ve tehdide maruz kalan şahsiyetler nasıl ve nereye kadar şifa dağıtabilir, bunu herkesin iyi idrak etmesi gerekir" dedi.

Sendikanın hazırladığı raporda, mart ayında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda bir gerileme olmadığı bildirildi. Ay boyunca 22 saldırganın yer aldığı 16 şiddet olayının yaşandığı belirtilerek, "Saldırganların çoğunun uyguladığı şiddet, mart ayında da ne yazık ki 'yapanın yanına kar' kaldı. Şöyle ki yaşanan 16 olayla ilgili olarak 9 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 6 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 5 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, sadece 2 saldırgan tutuklandı" denildi.

'MAHKEME KARARI, ŞİDDET OLAYINUN ÖNÜNE GEÇTİ'Şiddet olaylarının çoğunun hastanelerde yaşandığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi: "Mart ayındaki şiddet olaylarının 9'u hastanelerde, 1'i ilçe sağlık müdürlüğünde, 6'sı da çeşitli saha çalışmalarında meydana geldi. Bahsi geçen olaylarda; 5 doktor, 8 ATT, 1 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 1 ebe, 2 güvenlik görevlisi, 2 filyasyon ekibi ve 4 de farklı branşta görev yapan sağlık çalışanı şiddetin kurbanı oldu. Mart ayının hemen başında verilen bir mahkeme kararı ise ay boyunca yaşanan şiddet olaylarının adeta önüne geçti. Eylül 2020'de Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan şiddet olayıyla ilgili mahkeme, 5 sanık hakkında ara kararı verdi. İlgili mahkeme kararında, 2 sanığın 'konutu terk etmeme' şartını adli kontrol şartıyla haftada bir gün imza atmaya çevirirken, 3 sanığın ise 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını, hastaneye 100 metreden fazla yaklaşmama cezasına çevirdi. Bunun yanında sağlık çalışanlarını teskin eden haber Trabzon'dan geldi. Mahkeme, geçtiğimiz yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan saldırgana 5 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca İzmir'de, bir sağlık çalışanına saldıran hasta yakınına mahkeme, yaralamadan 13 bin TL, hakaretten 7 bin 800 TL olmak üzere toplam 20 bin 800 TL cezaya hükmetti. Bu mahkeme kararlarının yanında, Gaziantep ve Eskişehir'den de sağlık çalışanlarının saygınlığını arttıran iki güzel davranışa tanık oldu Türkiye. Gaziantep'te görev yapan Dr. Ayşe Okuducu, kendisini tehdit eden şahsı, özür dilemesi ve sağlık çalışanlarına pizza dağıtması şartıyla affetti. Eskişehir'de ise ambulansla koronavirüs şüphelisi hastayı, hastaneye yetiştirmeye çalışan 3 sağlık emekçisi, trafikte kendilerine tehditler savurup, hakaretler yağdıran otomobil sürücünü, LÖSEV'e 10 bin TL bağış yapması karşılığında affetti." 'ŞİDDETİN FAİLLERİNİ UZAKTA ARAMAMAK GEREKİYOR'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, rapora ilişkin, "Fedakar sağlık çalışanları genelde hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalıyor. Bu yönüyle sağlıkta şiddetin faillerini uzakta aramamak gerekiyor. Aslında trajik olan da bu. Hastanelere şifa bulmak için gelen hastalar ve yakınları, şifa dağıtan elleri, tabiri caizse kırıyor. Bu durumu kabul etmek, mümkün değil. Eskilerin tabiriyle hemhal olmanın yani empati kurmanın ne büyük bir nimet olduğu, bu gibi durumlar karşısında bir defa daha karşımıza çıkıyor. Sağlık çalışanları da insan ve yegane amaçları şifa dağıtmak. Kırılan eller, hakarete uğrayan onurlar, küfre ve tehdide maruz kalan şahsiyetler nasıl ve nereye kadar şifa dağıtabilir, bunu herkesin iyi idrak etmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.


Türk Lirası, Mahkeme, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen 'Sağlıkta şiddet' raporunu açıkladı - Son Dakika


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