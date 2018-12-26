Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Açıklaması

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Açıklaması

1 saat önce

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, "Sağlık çalışanları zor şartlar altında canları pahasına hayat kurtarıyor.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Açıklaması, System.String[]
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, "Sağlık çalışanları zor şartlar altında canları pahasına hayat kurtarıyor." dedi.

Anmal, beraberinde sendika yöneticileriyle Silopi 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimini ziyaret ederek, görevlilerle sohbet etti.

İl genelinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin iş yükünün çok fazla olduğuna dikkat çeken Anmal, "Bölgede görev yapan sağlıkçıların her türlü haklı taleplerinin takipçisi olacağız. Sağlık çalışanları zor şartlar altında canları pahasına hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:54 Kaynak: AA

Silopi, Sendika, Şırnak, Güncel
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