Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın'dan İdil Kaymakamı Özsoy'a ziyaret - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy ile görüştü.

Kaymakam Özsoy ile makamında görüşen Yalçın, ilçede gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, ilçenin geleceğine yönelik yürütülen hizmetleri çok önemli gördüklerini, bu nedenle teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaymakam Özsoy da ilçede sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirerek, "Bu anlamda İdil için çok önemli yatırımları hayata geçirdik. Sivil toplum kuruluşları ile istişare yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kapımız halkımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve oda başkanlarımıza sonuna kadar açık. Gönül belediyeciliğine devam ediyoruz." dedi.