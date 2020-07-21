Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş Açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, ""Üye sayımızı her geçen gün artırarak, büyümeye devam ediyoruz." dedi.

Uçaş yaptığı açıklamada, üye tespiti çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şırnak il genelinde sağlık iş kolunda Sağlık-Sen yetkili sendika olmuştur. Her dönemin adamı olmayıp, her dönem adam olan değerli üyelerimiz vesilesi ile Şırnak'ta emanet ehlinin elinde tutmaya devam etmiştir. Meslektaşlarımıza karşı merhametli ve vefalı oluşumuz, yönetimde ilkeli ve kararlı duruşumuz, sorunların üzerini örtmeye değil çözmeye olan inancımız teveccühle karşılanmıştır."

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki çalışanların sesi olmaya devam edeceklerini aktaran Ucaş, "Üye sayımızı her geçen gün artırarak büyümeye devam ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir bu gün yetki emin ellerde ise tüm temsilcilerimizin ve büyük ailemize güvenen her bir üyemizin katkısı ile olmuştur." ifadelerini kullandı.