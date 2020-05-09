Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş, aile hekimlerini ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, aile hekimlerini ziyaret etti.

Cizre ilçesinde görev yapan sağlıkçıları ziyaret eden Uçaş, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birçok ülkede sağlık sistemi alt yapısının yetersiz kaldığını, Türkiye'de ise sağlık alt yapısının güçlülüğü ve Sağlık Bakanlığının organizasyonuyla sağlık çalışanlarının bu süreçte adeta destan yazdığını söyledi.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Cizre'de de kahraman sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlıkların tarifinin mümkün olmadığını kaydeden Uçaş, "Bu zorlu süreci, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla elbette atlatacağız. Milletimizin beklentisinin ve inancının bu yönde olduğunun bilincindeyiz." dedi.