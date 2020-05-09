Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş, Cizre'de aile hekimlerini ziyaret etti - Son Dakika

Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş ve beraberindekiler, korona virüs salgınından dolayı bir araya gelemedikleri sağlıkçıları çalıştıkları kurumlarda ziyaret ederek, göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı teşekkür etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş ve beraberindekiler, Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları ve aile hekimlerini ziyaret etti. Başkan Uçaş, ziyaretlerinde korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile ilgili değerlendirme ve istişarelerde bulundu. Uçaş, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını neden ile birçok ülke sağlık sistemi altyapısı eksikliği nedeni ile müdahalede yetersiz kaldı. Türkiye'de ise sağlık altyapısının güçlülüğü ve Sağlık Bakanlığının organizasyonu ile hepimizin gördüğü gibi sağlık çalışanlarımız bu süreçte adeta destan yazıyor. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Cizre'de de Kahraman Sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Bu zorlu süreci, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla elbette atlatacağız" dedi.

"Sağlıkçıların kronik sorunu döner sermaye adaletsizliğidir"

Sağlık çalışanlarının en önemli kronik sorunlarından birinin de döner sermaye adaletsizliği olduğunu savunan Uçaş, "Yapılan son düzenleme sorunu ortadan kaldırmak yerine, ne yazık ki daha da derinleştirmiştir. Bu sorunun sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkisi, korona virüsle mücadele sürecinde de etkisinden, adaletsizliğinden hız kesmedi. Sağlık çalışanları için refah, adalet, hakkaniyet ve huzur dağıtması gereken döner sermaye sistemi, mevcut haliyle tam tersine işliyor. Çalışma barışını bozuyor. Adaletsizlik üzerine kurulu bu sistemden bir an önce dönülmelidir" diye konuştu.

Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Uçaş ve beraberindekilere teşekkür etti. - ŞIRNAK