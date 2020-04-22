Son Dakika › Güncel › Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş Silopi Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş Silopi Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti
6 saat önce
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, Silopi Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, Silopi Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sendika yöneticileri ve temsilcileri ile birlikte Silopi Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarını ziyaret eden Uçaş, sağlık çalışanlarının korona virüs salgınında çok önemli görevler üstlendiğini söyledi. Uçaş, "Bu virüsü tüm vatandaşlar olarak el ele vererek birlikte yeneceğimizden şüphemiz yoktur. Bölgede yaşanan vatandaşların da virüse karşı biraz daha tedbirli davranmaları gerekmektedir. Gecesini gündüzüne katan her türlü tehlikeye rağmen bir can daha kurtarmanın derdinde olan sağlık çalışanlarının yorgunluk nedir bilmez özverili çalışmalarını maalesef duyarsız bir kişi heba edebiliyor. Bu nedenle gerek paydaş kurumlar gerekse vatandaşlar olarak bu mücadelede hepimiz üzerimizdeki sorumlulukları ve görevleri bilerek kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşlarımız evlerinde kalarak bizlere en büyük desteği verecektir. Ülkemiz korona virüs ile mücadelede büyük bir başarı göstererek dünyada örnek ülke olarak gösterilmektedir. Bizler de devletimizin bu mücadeledeki gayretini gururla izleyerek sağlık alanında sivil toplum olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi