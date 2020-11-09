Sağlık-Sen Şırnak Şube yönetimi Silopi'deki Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanlarıyla görüştü - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak Şube yönetimi Silopi'deki Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanlarıyla görüştü

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Silopi'de hizmete açılan Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları ile bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Silopi'de hizmete açılan Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları ile bir araya geldi. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş beraberindeki heyetle, Silopi Sosyal Hizmetler Merkezini ziyaret ederek,merkez müdürü Hüsnü Öztürk ile görüştü, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ucaş merkezin vatandaşlara hizmetin hızla ulaştırılmasında önemli kolaylık sağlayacağına inandıklarını belirterek, merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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