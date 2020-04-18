Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı - Son Dakika

Şırnak'ta göreve başlamak için 14 günlük izole uygulamasına tabi tutulan sağlıkçılara, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı tarafından bölgeye has tatlı ikramı yapıldı.



Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni alımlarda sağlık sektöründe çalışmaya hak kazanan sağlıkçılar, göreve başlamadan önce 14 günlük izole uygulamasına tabi tutuluyor. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, beraberindeki teşkilat mensupları ile birlikte izole sürecinde bulunan ve görev almayı bekleyen sağlıkçıları kaldıkları misafirhanede ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Uçaş, dünyayı etkisi altına alan ve hızla insanlar arasında yayılan korona virüsü en çok sağlık çalışanlarını etkilediğini söyledi. Uçaş, "Sağlık hizmeti fedakarlık ister, maddiyatla ölçülemeyecek kadar kutsal bir görevdir. Sağlık çalışanları hayatları pahasına başka haytaları yaşatmanın ve hayatta tutmanın mücadelesi veriyor. Bu bilinçle aramıza yeni gelen ve şuanda sahaya inmeyi sabırsızlıkla gün sayan çiçeği burnunda yeni sağlık çalışanlarımıza yüce Allah'tan muvaffakıyet dileriz. Bu amansız virüs ile gecesi gündüzüne katarak yorgunluk nedir bilmez gece gündüz mesaide olan tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Biz bu virüsü omuz omuza vererek hep birlikte yeneceğiz. Sağlık camiasına yeni adım atan sağlıkçı arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından tatlılar görev almayı bekleyen sağlık çalışanlarına dağıtıldı. - ŞIRNAK