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Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan memurun hakkını koruyalım çağrısı - Son Dakika

Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan memurun hakkını koruyalım çağrısı

02.07.2021 23:19
Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan memurun hakkını koruyalım çağrısı, System.String[]

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, elektrik, doğalgaz ve LPG'ye yapılan zamlarla memurların alım gücünün iyice zayıfladığını söyledi.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, elektrik, doğalgaz ve LPG'ye yapılan zamlarla memurların alım gücünün iyice zayıfladığını söyledi. Arayıcı, Memurun enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Maaşlara yapılan yüzde 3 oranındaki zammın, birkaç katının zamlarla kaybedildiğini belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, "Memur maaşlarına yüzde 3 gibi komik zamlar yapılırken, elektriğe tek kalemde yüzde 15, doğalgaza konutta yüzde 12, sanayide yüzde 20, LPG'ye 60 kuruş zam geldi. Maaşımıza yapılan zamların erimesi bir tarafa eksiye geçtik. Alım gücümüz iyice zayıfladı" dedi.

"Alkış çok, emeğin karşılığı yok"

Kamu çalışanlarının enflasyona ezdirildiğini ifade eden Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, "Sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde çok alkış aldık. Ancak, bir taraftan alkış alırken ve kahramanlık destanı yazarken diğer taraftan da gün geçtikçe yoksullaştık. Alım gücü sürekli düşerken, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve temel tüketim maddelerine gelen zamlardan dolayı kamu çalışanları her geçen gün fakirleşmektedir. Biz sağlık çalışanları ve diğer memurlar olarak, milletimize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Ancak, büyüyen ekonomiden bahsediliyor. Ekonomi büyüyorsa biz de bu büyümeden payımızı istiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Alım gücümüzün düşmesini değil büyümesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Enflasyon oranında artış ve seyyanen zam"

Arayıcı, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere, Memur-Sen camiası olarak önümüzdeki günlerde gerçekleşecek toplu sözleşmelerde hükümetin cömert bir yaklaşımla memurları enflasyona ezdirmemesini bekliyoruz. Sağlık çalışanları olarak, döner sermaye sistemi tıkandı. Döner sermaye gelirleri sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı için bitti. Sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak adil bir döner sermaye sisteminin yanında, enflasyonun üzerinde zam oranı ve son yıllarda iyice artan kayıplarımızın karşılanması için de seyyanen zam talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının gelir kaybının önlenmesi için toplu sözleşmede yüzde 15-20 arası zam bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vergi dilimi oranları yeniden düzenlenmeli"

Arayıcı, "Diğer taraftan her yılsonu yaklaşırken sağlık çalışanları vergi dilimi nedeniyle ayrı bir haksızlıkla karşı karşıya kalmaktadır. Şöyle ki, vergi diliminin artması dolayısıyla sağlık çalışanlarının yılın ikinci yarısından itibaren maaşlarındaki vergi kesintisi artmakta ve maaşları ciddi oranda düşmektedir. Bir memurun Ocak ayında aldığı maaş ile Aralık ayındaki maaşı arasında önemli bir farkın olması kabul edilir bir durum değildir. Hükümetin vergi dilimi oranlarını memurların mağduriyetini önleyecek şekilde yeniden düzenlemesi gerekmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan memurun hakkını koruyalım çağrısı

Gaziantep, Doğalgaz, Vergi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan memurun hakkını koruyalım çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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