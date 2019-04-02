Sağlık-Sen Şube Başkanı Özcan Çiçek İzmir'deki Saldırıyı Kınadı

Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.



Çiçek yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmettir, sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamu oyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir. Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan; şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz.



Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Bu vesileyle, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen üyemiz Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyoruz" diye ifade etti. - MUĞLA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim

İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır

Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti

313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor