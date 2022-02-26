Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Hamza Öksüz seçildi - Son Dakika

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi Başkanlığına yeniden Hamza Öksüz seçildi.

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, kentte bir otelde yapılan genel kuruldaki konuşmasında, Tekirdağ'da yapılan 4. Olağan Genel Kurulun herkes için hayırlı olmasını diledi.

Baki, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca mücadele ettiğini ifade ederek, "Salgın sürecinin ilk gününden beri sağlıkçılarımız sahada bu hastalıkla mücadele etti. Mücadeleleri yine devam ediyor. Bizler de sağlıkçılarımızı haklarının korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. "dedi.

Ama sağlık çalışanlarının sorunlarının da görülmesi gerekiyor. Şiddet konusu gerçekten çalışanları tehdit ediyor. Sağlık çalışanlarını koruyacak adımlar muhakkak hayata geçirilmeli. Sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerine adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yaklaşılmalı. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez denmesin. Sorunları çözülür, talepleri karşılık bulursa sağlık çalışanlarının hakkı bir nebzede olsun ödenir." dedi.

Şube Başkanı Öksüz de görev süresi boyunca sendikacılığı en iyi şekilde yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Öksüz, yeni çalışmalar için bugün genel kurulda delegelerin oy kullanacağını belirterek, "Bu göreve talip olduktan sonra Allah'ın izniyle işimizi en iyi şekilde yapmaya ekibimizle birlikte gayret ettiğimizi düşünüyorum. Yerelde ilimiz ve genelde kamu sendikacılığının gelişime ihtiyacı var. Bunun için inisiyatif almaktan ve mücadele etmekten asla tereddüt etmeyeceğiz. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık çalışanlarımız için durmadan yorulmadan çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Öksüz yeniden Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı seçildi.