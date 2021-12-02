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Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi "doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını" istedi - Son Dakika

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi "doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını" istedi

02.12.2021 16:00
Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi "doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını" istedi

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, doktorlara yapılan zammın diğer sağlık çalışanlarını da kapsamasını istedi.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, doktorlara yapılan zammın diğer sağlık çalışanlarını da kapsamasını istedi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemenin diğer sağlıkçıları kapsamamasına tepki gösterdi.

Öksüz, burada yaptığı açıklamada, salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarının sahada özveriyle mücadele ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, tüm sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması için çaba sarf etmesini isteyerek, bu konudaki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Öksüz şunları kaydetti:

"Pratisyen hekimlerimiz de, diş hekimleri de dahil, emekli maaşlarına 2 bin 500 liralık bir artış, uzman diş hekimi ve normal uzman hekimlerimizin de yine emekli maaşlarına 5 bin liralık bir artışın müjdesini kamuoyuyla paylaştılar. Hekimlerimiz adına son derece mutluyuz. Çok daha fazlasını hak ediyorlar. Bir sağlık personeli inanın çok kolay yetişmiyor. İnsanlarının hizmetinde, insanlığın var olduğundan beri ve son nefeslerine kadar insanlığın hizmetinde olacak kıymetli bir meslek grubunun baş aktörleridirler. Çok daha fazlasını hak ediyorlar.

Lakin buradan Sayın Sağlık Bakanı'na seslenmek istiyorum, 39 ayrı branşın olduğu bir sistemde hekim tek bir branş olarak kabul edecek olursak, diğer otuz sekiz branş sizin sağlık personeliniz değil midir? Sağlık Bakanlığının bu yanlış uygulamadan vazgeçmesini talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına diğer branşların hiç birini ayırt etmeden yapılan zammın diğer sağlık çalışanlarını da kapsamasını istiyoruz."

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını istedi
Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını istedi

Fahrettin Koca, Pratisyen, Tekirdağ, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi 'doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını' istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi "doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını" istedi - Son Dakika
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