Sağlık-Sen toplu sözleşme gündemiyle yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısının sonuç bildirgesinde, salgınla mücadele sürecinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının ivedi bir şekilde çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, toplu sözleşme gündemiyle yapılan toplantıda, genel teşkilat çalışmaları, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının güncel sorunları ile ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme talep taslağının ele alındığı bildirildi.

Toplantının sonuç bildirgesinde, "Yaklaşık 18 aylık pandemiyle mücadele sürecinde mücadelenin kahramanları sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır." ifadesine yer verildi.

Sağlık çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerin 84 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendirdiğine işaret edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Döner sermaye adaletsizliği, sözleşmeli istihdam, yetersiz istihdam, kreş, şiddet, mesai ve nöbet ücretlerindeki sorunlar sağlık çalışanlarının boynunu bükmekte, mesleklerinden soğutmakta, tükenmişliğe itmekte, aile bütünlüklerini bozmaktadır.

Alın terini ve hakkaniyeti esas alan çalışan odaklı yaklaşımla, 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet görevlisinin sorunlarını çözmek mümkündür.

Kamu işvereni, ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini bu bağlamda fırsata dönüştürmelidir.

Sağlık çalışanları, kamu görevlileri arasında maaş açısından her geçen yıl geriye gitmiştir. Oysa görev ve sorumluluklarında azalma bir yana, katbekat artış olmuştur. Bunun yanında enflasyon, aldıkları ücreti adeta eritmiştir. Bu gerçekten hareketle enflasyon farkı yerine, enflasyon artı refah payı verilmelidir.

Sağlık-Sen, toplu sözleşme görüşmelerine bu bilinçle oturarak, 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet çalışanının emek ve hak mücadelesini kararlılıkla temsil edecektir."