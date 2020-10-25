Sağlık-Sen üyeleri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

Arasında Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Sabğatullah Anmal'ın da yer aldığı çalışanlar, Dörtyol kavşağında kan bağışı aracına gelerek bağış yaptı.

Anmal, kan bağışının önemine işaret ederek, şöyle dedi:

"Kan verebilecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Pandemi sürecinde virüs bulaşma korkusunu yersiz olduğunu ve vatandaşlara da kan verme tedirginliğini yaşamamaları için biz sağlık çalışanları olarak bu günde Kızılay'ın Silopi'deki kan bağış standına gelerek ilk önce biz bağışta bulunarak vatandaşlara güven vermeye çalıştıklarını bu anlamda da Sağlık için, iyilik için herkesi kan bağışına davet ediyoruz."