Son Dakika Haberleri: Sağlık sigortası prim borcunu ödeyenin cezası silinecek

Sağlık sigortası prim borcunu ödeyenin cezası silinecek

1 saat önce

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezaları silinecek.

Sağlık sigortası prim borcunu ödeyenin cezası silinecek, System.String[]
Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezaları silinecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:54 

prim, Ekonomi
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