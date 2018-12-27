Sağlık sigortası prim borcunu ödeyenin cezası silinecek
1 saat önce
Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezaları silinecek.
Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezaları silinecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:54
Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek
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