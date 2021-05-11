Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Hindistan'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. 35 yaşındaki Hintli aktör ve vlogger Rahul Vohra da koronavirüs nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

VİRÜSE YENİLDİ

Ancak 35 yaşındaki Rahul Vohra, mayıs ayının ilk günlerinde kaldırıldığı hastanede pazar günü yaşamını yitirdi. Oyuncunun acı haberini de eşi Jyoti Tiwari, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"GÖREVLİYİ ÇAĞIRMAYA ÇALIŞIYORSUN AMA GELMİYORLAR"

Geçtiğimiz günler hasta yatağından bir video paylaşan-oyuncu, gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti. Vohra, oksijen maskesi ile çektiği videoda, "Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir" ifadelerini kullanmıştı.