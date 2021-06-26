Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 26 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Tuğçe Aytulu kanser hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini ve en doğru beslenme şeklini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında! (Sponsorlu İçerik)