Sağlık taraması yapılan köyde giriş çıkış kontrolü kaldırıldı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesindeki bir köyde bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köyün giriş ve çıkışlarındaki kontrol uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.



Uşak'ta korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaş Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından sağlık ekiplerince tüm köyde tarama yapılması amacıyla sabah saatlerinden itibaren köydeki giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı oluşturulan giriş çıkış kontrol uygulaması kaldırıldı.



Banaz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüse yakalanan hastanın ailesinin İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ev izolasyonunda takip edileceği belirtildi.



Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:



"İlçemizde, korona virüs vakalarının görülmeye başlaması sebebiyle, sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımız değil, tüm yaş gruplarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, ama her şeyden önce 'evde kalarak' korona virüs ile mücadelemize destek olmasını rica ediyoruz." - UŞAK