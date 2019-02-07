Sağlık Tarihi Müzesi'nde Kıymetli Hatıra

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, çok özel bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Asker Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada kullandığı mobilyalar sergileniyor.

Bursa'yı 17 kez ziyaret eden, 1926 yılında da parmağındaki yanık nedeniyle Bursa Asker Hastanesi'nde tedavi gören ve kaplıcalarda şifa arayan Atatürk'ün, hastanede kaldığı süre boyunca kullandığı mobilyalar, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi envanterine alındı. Bursa Asker Hastanesi'nde, 'Atatürk Odası' olarak korunan mobilyalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Bursa eski Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil'in girişimleri ile Sağlık Tarihi Müzesi'ne nakledildi. Konsol, duvar ve boy aynası, gardırop ile 2 çalışma masasından oluşan mobilyalar, Sağlık Tarihi Müzesi'ndeki kütüphane bölümünde teşhir ediliyor.

Splendid Oteli ve Bursa Asker Hastanesi

Atatürk'ün Asker Hastanesi'nde kullandığı mobilyaların tarihi ise eskilere dayanıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında Bursa'da hizmet veren Splendid Oteli'nden Bursa Asker Hastanesi'ne sevk edilen tarihi mobilyalar, el işçiliğiyle dönemin zarafetini gözler önüne seriyor. 1922 – 1950 yılları arasında Asker Hastanesi olarak kullanılan otel, 1960 yılında tamamen yıkıldı. Dönemin birçok ünlü isminin konakladığı ve eski Bursa'nın sembolleri arasında yer alan otelden günümüze sadece Boyugüzel Hamamı kaldı.