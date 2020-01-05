Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi - Son Dakika

Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta sağlık teknikeri Serhat İğci, görevi başındayken bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta sağlık teknikeri Serhat İğci, görevi başındayken bir hasta yakını tarafından darp edildi.


Olay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde yaşandı. Hasta yakını Veli G., beli ağrıyan eşi Ü.G.'yi tedavi için acil servise bölümüne getirdi. Ü.G.'nin tedavisine tanı konulması için doktor tarafından MR çekilmesi söylendi. Radyoloji bölümünde gelen Veli G. MR'ın çekilmesini istedi. Sağlık teknikeri Serhat İğci ise randevulu hastanın olduğunu ve daha sonra kendisiyle ilgileneceğini söyledi. Sağlık teknikeri ile tartışmaya başlayan Veli G., MR odasında Serhat İğci'ye saldırdı.


"Odadan çıkarken, 'oh dövdüm rahatladım' dedi"


Sağlık teknikeri Serhat İğci, kendisine saldıran kişinin darp ettikten sonra, 'oh dövdüm rahatladım' diyerek yanından ayrıldığını ifade etti.


Sağlık çalışanı olarak görevine devam edeceğini söyleyen İğci, "MR'da görev yaparken randevulu bir hastamızı hazırlarken randevusuz acilden gelen bir vatandaş bel ağrısı olduğunu bahsetti. Ben de kendisine randevulu hastamın olduğunu ve müsait bir arada kendisini alacağımı söyledim. Diğer hastayı MR'a hazırlamak için hareket ettiğimde birden bire saldırıya uğradım. İlk yumruğu vurdu ve gözümden gözlük fırladığı ve ben bir şey yapamadan bana seri bir şekilde tekme tokat saldırdı. Çıkarken de 'oh dövdüm rahatladım' diye çıktı gitti. Biz bir hastanın yanlış bir hareketinden dolayı hiçbir şekilde bıkkınlık olmadan üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal ise "Hastanemizde canla başla çalışan mesai arkadaşımıza bir hasta yakını tarafından saldırı yapıldı. Olay adli mercilere iletildi ve gerekli işlemlerin yapılacağına inanıyoruz. Bu tür olaylar bizi yıldırmayacak ve biz halkımıza sürekli hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konutu. - KAHRAMANMARAŞ

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
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