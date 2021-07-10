"Sağlık teknolojileri yatırımları salgında Türkiye'yi korudu"

Sağlık teknolojileri yatırımları, Türkiye'nin koronavirüs salgın sürecini atlatmasında kritik rol oynadı. Bu desteklerle birlikte birçok şirket, sağlık teknolojileri alanında yeni yatırıma girişti.

Sağlık teknolojileri yatırımları Türkiye'nin koronavirüs salgın sürecini atlatmasında kritik rol oynarken, bu desteklerle birlikte birçok şirket sağlık teknolojileri alanında yeni yatırıma girişti. Son 1 yılda sağlık teknolojileri alanına 3 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Coenda Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Akbaş, "Türkiye'yi salgın döneminde bu yatırımlar korudu. Yerli solunum cihazlarından sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda yatırım yapıldı. Bu alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik" diye konuştu.

"Teşviklerin etkisi var"

Akbaş, tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını sürecinde, hükümetin sağlık teknolojilerine yatırım desteği vermesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Akbaş, "Yalnızca bizim yatırımımız değil, sektörde bu alana yatırım yapan birçok yerli ve yabancı şirket oldu. Son 1 yılda, sektörde 3 milyar liranın üzerinde yatırım planı açıklandı. Bu, verilen teşviklerin sonucu oldu" şeklinde konuştu.

"Üniversitelerle çalışıyoruz"

Akbaş, doğrudan yatırım dışında üniversiteler ile de Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Türkiye ve başka ülkelerdeki sağlık üniversiteleri ile temas halindeyiz ve üniversitelerin içinde akademik kadro ve öğrencilerinin yeni fikirlerini test edebilecekleri, yeni ürünler geliştirebilecekleri yahut var olan test aşamasındaki ürünlerin testlerini yaparak endüstriye kazandırabilecekleri Ar-Ge Laboratuvarları kuruyoruz. Sadece akademik çalışmaların desteklenmesini değil, burada çalışan ekiplerin projelerinin ürünleştirilmesinde bilgi ve tecrübelerimizi finansal kaynaklarla birleştirerek sağlık teknolojileri pazarına yeni oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Türkiye ve Avrupa'da farklı üniversitelerle iş birlikleri kuracağız. Tabi ki ilk yatırımlarımız Türkiye'de çok değerli ve köklü üniversitelerimizle olacaktır. Üretim tarafında ise sağlık teknolojilerine odaklandık. Burada yeni işbirlikleri ve anlaşmalara imza atacağız. Özellikle korona sürecinde son teknoloji cerrahi önlükler, koruyucu tulumlar ve yeni jenerasyon maskeler üretiyoruz. İleride ürün çeşitliliğimiz daha da artacak" diye konuştu. - İSTANBUL