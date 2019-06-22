Son Dakika Haberleri: Sağlık turizmde 30 milyon hasta, 500 milyar dolarlık harcama
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Sağlık turizmde 30 milyon hasta, 500 milyar dolarlık harcama

1 saat önce

Termal su yönünden zengin olan Bursa'nın potansiyelini iyi kullanamadığına işaret eden Şehir Plancısı Bayram Vardar, dünyada sağlık turizminin 30 milyon uluslararası hasta trafiğine ve 500 milyar dolarlık sağlık harcamasına sahip önemli bir turizm kalemi olduğuna dikkat çekti.

Sağlık turizmde 30 milyon hasta, 500 milyar dolarlık harcama, System.String[]
Termal su yönünden zengin olan Bursa'nın potansiyelini iyi kullanamadığına işaret eden Şehir Plancısı Bayram Vardar, dünyada sağlık turizminin 30 milyon uluslararası hasta trafiğine ve 500 milyar dolarlık sağlık harcamasına sahip önemli bir turizm kalemi olduğuna dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:08 
Termal, Bursa, Ekonomi
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