Sağlık turizmde 30 milyon hasta, 500 milyar dolarlık harcama
1 saat önce
Termal su yönünden zengin olan Bursa'nın potansiyelini iyi kullanamadığına işaret eden Şehir Plancısı Bayram Vardar, dünyada sağlık turizminin 30 milyon uluslararası hasta trafiğine ve 500 milyar dolarlık sağlık harcamasına sahip önemli bir turizm kalemi olduğuna dikkat çekti.
Termal
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:08
su yönünden zengin olan Bursa
'nın potansiyelini iyi kullanamadığına işaret eden Şehir Plancısı Bayram Vardar, dünyada sağlık turizminin 30 milyon uluslararası hasta trafiğine ve 500 milyar dolarlık sağlık harcamasına sahip önemli bir turizm kalemi olduğuna dikkat çekti.
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