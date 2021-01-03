Sağlık turizmi 2021'den umutlu - Son Dakika

Sağlık turizmi 2021'den umutlu

03.01.2021 11:15
Sağlık turizmi 2021'den umutlu, System.String[]

Türkiye Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, 2019'da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizminin, 2020'yi yüzde 20 kayıpla kapattığını belirterek, "Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından 2021'in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi cirosal anlamda...

Türkiye Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, 2019'da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizminin, 2020'yi yüzde 20 kayıpla kapattığını belirterek, "Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından 2021'in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir." ifadesini kullandı.

Terziler, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık turizminde küresel marka olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin, ekonomik ve sosyal hayatın durma noktasına geldiği 2020'yi en az hasarla atlattığını kaydetti.

Sektörün 2020'yi 2,5 milyar dolar ciroyla kapattığını bildiren Terziler, aşı çalışmalarının sonuçlarının, hem dünyanın hem de sağlık turizminin geleceğini belirleyeceğini aktardı.

2020'nin sağlık turizmi üzerindeki etkilerini değerlendiren Terziler, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi ilk 3 aylık kayba rağmen yılı az hasarla kapattı. 2019'da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizmi, 2020'yi yüzde 20 kayıpla kapattı. 2019'a göre yüzde 20'lik bir kayıp söz konusu. Sadece saç ekiminde 2020 ciroları 1,3 milyar doları buldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında yurt dışından gelen hasta sayısında ciddi ivmelenme gördük. En fazla artış, ekim ayında yaşandı. Yılın son ayında dahi insanların, tedirginlik olmasına rağmen tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini gördük. Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından 2021'in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir.

Türkiye, sağlık turizmi konusunda Avrupa'nın ve bölgenin rakipsiz ülkesi konumunda. Eski normale dönüşümüzle birlikte bu durumun avantajını hemen her sektörde hissedeceğiz. Yeter ki aşılama programları başarıyla ulaşsın."

"Geçen yıl en fazla hasta Avrupa'dan geldi"

Servet Terziler, küresel salgının insanları karamsarlığa sürüklediğine dikkati çekerek, "2020, dünyada insanların adeta evlerine kapandığı bir yıl oldu ve insanlar doğal olarak bunaldı. Estetik tedaviler insanları eskisinden de mutlu kılıyor. 2020'nin son çeyreğinde gelen hasta sayısı bu durumu ispatlar nitelikte. Yurt içi tedavilerde de aynı durum söz konusu. Geçen yıl en fazla hasta Avrupa'dan geldi. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika ilk sıralarda yer alıyor. Kuzeyden İsveç, Danimarka ve Norveç de estetik tedavilerde Türkiye'yi tercih eden ülkeler arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık turizmindeki yeni hedefinin Asya bölgesi olduğuna işaret eden Terziler, "Bu yıl özellikle Asya bölgesinde Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız başlıyor. Sağlık turizmi, Türkiye'nin toplam hizmet ihracatına yaptığı katkıyı aralıksız sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık turizmi, Türkiye, Estetik, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sağlık turizmi 2021'den umutlu - Son Dakika Ekonomi


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