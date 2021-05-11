Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar Ülkemizdeki Sağlık Turizminin Gelişimine Dikkat Çekti - Son Dakika

Sağlık turizmi sektöründe tüm sağlık kontrollerinin üst seviyede uygulandığı ülkemizde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen hastaların, özellikle saç ekimi konusunda ülkemizi tercih ettiklerini ifade eden Hanefi, saç ekimi yanında diş tedavilerinde de iyi bir ivme yakalandığının altını çizdi.

Hem Hastalara Hem Sağlık Personeline Covid-19 Testi

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sektörde olduğu gibi sağlık turizminde de ara verilmek zorunda kalınan bu günlerde; ülkemizde alınan tedbirler sayesinde, yeniden hizmete girdiğini söyleyen Mehmet Hanifi Kutlar; pandemi döneminde normalleşme döneminde ülkemizdeki sıkı önlemler ve uygulanan karantina sayesinde, sağlık turizminin yeniden canlandığını ifade etti.

Sağlık turizmi kapsamında sağlık personeli yanında yurt dışından gelen hastaların da covid-19 testine tabi tutulduğunu, sterilizasyon ve hijyen işlemlerini sıkı şekilde uygulandığını dile getiren genç girişimci; sağlık personelinin koruyucu kıyafetler giyerek ve maske kullanımıyla daha sıkı önlemlerin alınarak hem personelin hem de hastaların sağlığına dikkat edildiğini ifade etti.

Korona Döneminde Saç Ekimi Devam Ediyor

Sağlık turizminin covid-19 süresince bir süre durulduğunu ifade ederek, zamanla alınan sıkı tedbirler sayesinde yeniden canlanmaya başladığını söyleyen Mehmet Hanifi Kutlar; gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen hastaların çoğunlukla saç ekimi tedavisi için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Direct Hair Implant tekniğinin yanı sıra ozonfue tedavisinin daha çok tercih edildiğini sözlerine ekleyen genç girişimci, iyileşme sürecinin de hızlı şekilde olduğunu sözlerine ekledi.

Türk erkeklerinde saç dökülmesi ve kelliğin yüksek oranda olduğunu ancak uygulanan ozonfue ve DHI saç ekimi tekniğiyle saç köklerinin daha çabuk uzadığını söyleyen genç girişimci; korona döneminde alınan sıkı tedbirlerin oldukça etkili olduğunu söyledi.