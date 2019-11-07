Son Dakika Haberleri: Sağlık turizmi için önemli adım
Son Dakika Güncel Sağlık turizmi için önemli adım

Sağlık turizmi için önemli adım

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizmi alanında yaptığı çalışmalarda somut bir gelişme daha yaşandı.

Sağlık turizmi için önemli adım, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizmi alanında yaptığı çalışmalarda somut bir gelişme daha yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın USHAŞ'ın Kayseri'de büro açması için yaptığı çalışmalar sonucu USHAŞ Direktörleri yer tespiti için Kayseri'ye geldi.


Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri yapmak ve turizmi çeşitlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sağlık Turizminin gelişmesi doğrultusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Direktörleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.


İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve USHAŞ Direktörleri Demir Murat Aksoy, Yasin Mete Bala ve Başak Çeçen'in ziyaretinde USHAŞ tarafından Kayseri'de açılacak büro ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. USHAŞ'ın Erkilet Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde büro açması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili USHAŞ ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılacağını ve büronun açılmasıyla birlikte Kayseri'nin sağlık turizminde çok daha etkin hale geleceğini söyledi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, FETÖ'den beraat etti
Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık turizmi için önemli adım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]