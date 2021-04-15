Sağlık turizmi ile termal projeler konuşuldu - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'un Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i ziyaretinde sağlık turizmi ile termal projeler konusunda istişareler yapıldı.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na (SHMYO) yeni açılacak bölümlerle ilgili görüşmelerden sonra, termal sağlık turizmi konularını ele aldıklarını anlatan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer "Belediyemizi ziyaret eden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile Eynal Kaplıcaları'nda yapılan sağlık turizmi ile termal projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda açılacak olan bölümlere yapılabilecek yerel destekleri konuştuk. Rektör Kavuncu ile birlikte ziyaretimize gelen Genel Sekreter Kutlu Önal, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Hüseyin Şen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasip Kaya, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Emre Moralıoğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Servet Sağlam, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Dr. Öğr.Üyesi Harun Şener, Müdür Yardımcısı Öğr. Görevlisi Şenay Özer ve Sekreter Hakkı Aktürk'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA