Sağlık turizmi salgın sürecinde de durmadı - Son Dakika

Sağlık turizmi salgın sürecinde de durmadı

Sağlık turizmi alanında ziyaretçi sayısı bakımından Dünya'nın en çok tercih edilen dördüncü ülkesi konumunda olan Türkiye, kovid-19 salgınıyla birlikte hızla dijitalleşti.

Sağlık turizmi alanında ziyaretçi sayısı bakımından Dünya'nın en çok tercih edilen dördüncü ülkesi konumunda olan Türkiye, kovid-19 salgınıyla birlikte hızla dijitalleşti. Sağlık turizminde online hekim danışmanlığı rakamlara yansırken, salgın döneminde yüzlerce yabancı hasta Türk hekimlerden online danışmanlık aldı.

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Türkiye sağlık turizmi konusunda dünyanın en önemli ülkeleri arasında gösteriliyor. Özellikle uzman doktorlarıyla öne çıkan Türkiye'ye 2019 yılında yer dışında 1.5 milyon yabancı hasta gelirken, bu kişilerden toplamda 6 milyar dolar gelir elde edildi. Kovid-19 salgınıyla birlikte ise seyahat kısıtlamalarının uygulanması tüm dünyada sağlık turizmini sekteye uğrattı. Salgın sürecinde sağlık sistemindeki zayıflıklar nedeniyle çokça eleştirilen İtalya, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri yeni normalde sağlık turistlerinin güvenini kaybederken, Türkiye ardı ardına açılan şehir hastaneleri ve acil durum hastaneleri ile altyapısını güçlendirerek güven tazeledi. Salgın sürecinde Türkiye'ye gelemeyen hastalar online araçları kullanarak sağlık danışmanlığı almaya devam etti.

Sağlık turizmi dijitalleşiyor

Sağlık turizmi koronavirüs döneminde alınan seyahat kısıtlamaları nedeniyle dünya genelinde sekteye uğramış olsa da Türkiye'de geliştirilen dijital çözümler önümüzdeki süreç için umut vadettiği görülüyor. Uzman doktorlar ve hastaların etkileşim kurabilmesini sağlayan Ask2doctor.com, pandemi sürecinde de uluslararası çapta hastaların doktorlarla görüşerek tedavi ve önerileri almasını sağladı.

Salgın döneminde yurt dışından birçok hastanın bu yöntemle doktorlarına danıştığını söyleyen Ask2doctor.com CEO'su Doç. Dr. Mehmet Bilgehan Yüksel, "Türkiye'de tedavi gördükten sonra ülkesine dönen hastalarımızın takip ve muayeneleri imkanlar dahilinde bu platformlar üzerinden gerçekleşti. Ayrıca, sağlık ve estetik sorunları nedeniyle de birçok yabancı bu platform üzerinden taleplerini ileterek normalleşme dönemi için rezervasyon gerçekleştirdi. Sağlık turizminde Türkiye'nin var olan durumdan kaynaklı eline geçirdiği avantajı, dijitalleşme ile katlayacağını görüyoruz." dedi.

"Dünyanın dört bir yanına Türk doktorları destek verecek"

İncir Yazılım tarafından hayata geçirilen projeyle dünyanın herhangi bir ülkesinde sağlık problemi yaşayan kişinin Türkiye'deki deneyimli doktorlara ulaşabildiğinin altını çizen Doç. Dr. Yüksel, "İnternet ortamında sağlık problemine dair alanında uzmanlaşmış profesyonellerle hasta rahatlıkla görüşerek sağlık danışmalığı hizmeti alabiliyor. Bu sayede hasta ülkemize gelmeden önce sağlık sorununun çözümü hakkında doğru bilgiye ulaşıyor ve bunun sonucunda ülkemize daha fazla sayıda sağlık turistinin gelmesi sağlanıyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde, ülkemize gelemeyen yabancıların kaliteli sağlık hizmetine kolayca ulaşmasını ve ülkemizde sunulan kaliteli sağlık hizmeti hakkında uluslararası farkındalığın en üst düzeye çıkarılmasını hedefledik." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:15 Kaynak: İHA

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