Sağlık turizmi sektörü, yılın ikinci yarısından umutlu - Son Dakika
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Sağlık turizmi sektörü, yılın ikinci yarısından umutlu

6 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, "Sağlık turizmi Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden biri.

Sağlık turizmi sektörü, yılın ikinci yarısından umutlu, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, "Sağlık turizmi Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden biri. Yaz aylarında günlük saç ekimi sayısının yurt dışından günlük 2 binin üzerinde olacağını öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Servet Terziler, yaptığı yazılı açıklamada, saç ekim ve sağlık sektörünün geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı.

Dünyada küresel karantinaya neden olan Kovid-19 virüsünün her sektörü olduğu gibi sağlık turizmini de olumsuz etkilediğini belirten Terziler, dünyanın eve kapandığı bir dönemi yaşadığını anımsattı.

Terziler, sağlık turizminin Türkiye'nin önemli döviz girdi kalemlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece saç ekimi 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahip. Virüs ilelebet sürmeyecek, yılın ikinci yarısı normalleşme başlar. Martın ortasına kadar günde ortalama 1.500- 2 bin hasta kabul ederken, şu anda hasta alamıyoruz. Virüs, küresel anlamda büyük bir paniğe ve ani ölümlere yol açtı.

Sağlık turizmi Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden biri. Yaz aylarında günlük saç ekimi sayısının yurt dışından günlük 2 binin üzerinde olacağını öngörüyorum. Oturup karalar bağlamadan bu süreci en az zararla atlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Tedbirimizi alıp bu süreci evimizde geçirirsek yılın ikinci yarısında sosyal hayat ve ekonomik göstergeler normale döner."

Sağlık turizmi sektörünün yılın ikinci yarısına şimdiden hazırlık yapması gerektiğini bildiren Terziler, Türkiye'nin, özellikle saç ekimi konusunda teknoloji, hijyen ve hekimler açısından Avrupa'nın önünde olduğunu aktardı.

Terziler, "Dünya da bunun farkında. Bu işe aklını, gönlünü, birikimini koymuş ve kurumsal bir yapıda işini sürdüren klinikler önümüzdeki dönemin hazırlıklarını şimdiden yapmalı. Yaşadığımız bu olağanüstü süreç, diğer bir adıyla 'çantacı' dediğimiz kitlenin ve merdiven altı saç ekim merkezlerinin de ortadan kalkmasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.

saç ekimi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:52 Kaynak: AA


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