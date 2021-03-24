Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası kuruldu - Son Dakika

Sağlık turizmi konusunda sektörün deneyimli ve önemli isimleri bir araya gelerek, Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) adıyla örgütlendi.
Beş kişiden oluşan yönetim kurulu kendi içinde görev dağılımı yaparak Aslı Tarcan'ı başkan olarak seçti. Başkan Vekilliği görevini ise Berkay Tulpar üstlendi.Genel Kurul'da konuşan Aslı Tarcan, "Sağlık turizmi konusunda Türkiye sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Pandemi süreci bu duruma bir ara verdirmiş olsa da dünyanın neredeyse tüm ülkelerinden Türkiye'ye sağlık turizmi için akın akın insanlar gelmeye devam ediyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki: Türkiye sağlık turizminde herkesin buluşma noktası oldu" dedi. Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda şu an 1.5 - 2.0 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığının tahmin edildiğini belirten Tarcan, "Dünya sağlık turizmi pazarı şu an 500 milyar dolarlara koşuyor, birkaç yıl içinde ise bu rakamın 1 trilyon dolara ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor" dedi. (Fotoğraflı)
Kaynak: DHA
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