Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası kuruldu - Son Dakika

Sağlık turizmi konusunda sektörün deneyimli ve önemli isimleri bir araya gelerek, Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) adıyla örgütlendi.

Beş kişiden oluşan yönetim kurulu kendi içinde görev dağılımı yaparak Aslı Tarcan'ı başkan olarak seçti. Başkan Vekilliği görevini ise Berkay Tulpar üstlendi.