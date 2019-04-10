Sağlık Turizminde 2019 Hedefi: 1 Milyon Hasta, 10 Milyar Dolar Gelir

SAĞLIK Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak
, sağlık turizminde Amerika
ve Almanya
'nın ardından Türkiye
'nin üçüncü olduğunu belirterek, "2019 yılı hedefimiz 1 milyon hastaya ulaşmak ve 10 milyar dolar gelir sağlamak" dedi.
'Kuzeydoğu Anadolu Sağlık Turizmi Stratejisi Çalıştayı', Erzurum
'daki Müceldili Konağı'nda gerçekleşti. Doğu Anadolu Sağlık Termal
ve Alternatif Turizmi Geliştirme Derneği (DASTAD) koordinesinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteğiyle yapılan çalıştayın açılışında konuşan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, önümüzdeki üç yıl bölgenin sağlık turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak da, Türkiye'de sağlık turizminin son 15 yılda hızlı şekilde gelişme gösterdiğini belirterek, 165 ülkeden 890 bin hastanın hastanelerde tedavi edildiğini açıkladı. Aralarında Erzurum'un da olduğu 18 ilin yabancı hastalara ev sahipliği yaptığını ifade eden Çakmak, 2017'de 7,2 milyar dolar olan sağlık turizmi gelirinin 2018'de 8,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Turizmdeki paydan özellikle doğu illerinin daha fazla pay almasını istediklerini vurgulayan Çakmak, strateji toplantısında neler yapılabileceğini görüşeceklerini vurguladı. Sağlık turizminde Amerika ve Almanya'nın ardından Türkiye'nin üçüncü olduğunu anlatan Çakmak, "Bölgede en önemli aktörüz. Sağlıkta yapılan reformlar, şehir hastaneleri bize güç katıyor. Alt yapı tamam, yüksek teknolojimiz, son yıllarda açılan tıp fakülterimizde yetişen genç doktorların devreye girmesiyle birlikte; insan kaynağı, altyapı ve yatırımlar tamamlanmış olacak. Tek eksiğimiz tanıtım ve pazarlama. Onu da bunlara paralel olarak geliştirebilirsek inanıyorum ki sağlık turizminde 50 milyar dolar girdiği sağlayacak potansiye ulaşabiliriz" diye konuştu.
2019 HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR
Türkiye'ye en fazla hastanın Irak
, Libya
, Azerbaycan Ukrayna
ve Rusya
'dan geldiği bilgisini veren Çakmak, bu ülkelerin başta Erzurum olmak üzere bölge illeri için önemli bir destinasyon alanı olabileceğini belirterek, "Bu ülkelerde çok ciddi rakamlarda hasta sevkleri sağlanabilir. 2019 yılı hedefimiz 1 milyon hastaya ulaşmak ve 10 milyar dolar gelir sağlamak. 2023 yılında ise 2 milyon sağlık turisti ve 20 milyor dolar hedefimiz var. Bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımızı zannediyorum. Çünkü her yıl yüzde 20-25 artışlar oluyor" dedi.
Çalıştayda daha sonra Erzurum, Erzincan
ve Bayburt
'tan katılan özel sektör ve hastane temsilcileri görüşlerini dile getirdi.
- Erzurum