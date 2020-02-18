Sağlık turizminde Avrupa açılımı - Son Dakika
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Sağlık turizminde Avrupa açılımı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinesinde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara yenileri eklenmeye devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinesinde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Mart ayında Hollanda'da yapılacak olan sağlık turizmi fuarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bir sunum yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla büyük bir canlılık kazanan Kayseri'deki sağlık turizmi, yeni çalışmalarla çok daha etkin hale gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir sunum gerçekleştirildi.


Hollanda'da yaşayan Kayserili gurbetçilerimizden, aynı zamanda Mart ayında Hollanda'da sağlık turizmi alanında yapılacak Fuarım 2020'nin Medya Koordinatörü olan Ziya Develi, fuarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri'deki sağlık kuruluşlarının yetkililerine bilgiler verdi. Bilgilendirme toplantısına yine Hollanda'da bulunan BM Sigorta'nın sahibi Mehmet Keskin de katılarak açıklamalarda bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık turizminin gelişmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Geçen yıl Haziran ayı sonunda yaptığımız Sağlık Turizmi Çalıştayı ve sonrasındaki 7,5 aylık süreçte çok önemli mesafeler kat ettik. Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.'miz koordinesinde sağlık turizmi toplantıları devam etti. Bir taraftan bilgilendirme toplantıları yapılarken bir taraftan da tüm dünyaya hizmet veren www.healthtoursimkayseri.com adlı site yayın hayatına başladı. Yine bu süreçte gayretlerimiz sonucu ülkemizde sağlık turizminin gelişmesi için çalışan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Ankara ve İstanbul'dan sonra Kayseri'de büro açması sağlandı. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek ve Kayseri sağlık turizminin de merkezi haline gelecek. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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