Üye Girişi
Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında - Son Dakika

Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında

29.06.2021 23:41

Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında Türkiye sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldi 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan normalleşme adımları sonrasında sağlık turizminde hareketlilik yaşanacağını belirten Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr.

Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında

Türkiye sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldi

ANTALYA - 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan normalleşme adımları sonrasında sağlık turizminde hareketlilik yaşanacağını belirten Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Çallıoğlu, "Bu pandemi sürecinde alınan kısıtlamalar sonucu gelen hasta sayısı azaldı. Son 2 aydır sürekli bize çok sayıda ülkeden gelmek isteyen hastalar ulaşıyor. Türkiye sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldi. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk 3'üncü sıraya yakın zamanda yükseleceğiz" açıklamasına yer verdi.

Antalya'nın turizm bölgesi Lara'da arkadaşları ile birlikte kurduğu işletmede yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen hastalara rehberlik ve tedavi konusunda öncülük eden Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Çallıoğlu (40), Türkiye'nin sağlık turizmindeki önemini anlattı. Türkiye'nin sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldiğini ifade eden Çallıoğlu, Türkiye'nin yapılan çalışmalar sonucunda ilk 3'üncü sıraya yakın zamanda yükseleceğini belirtti. Çallıoğlu, "Sağlık turizminde her türlü donanıma sahibiz. Türk hekimlerimizi tüm dünya yakından tanıyor. Hekimlerimizin özverili çalışmasını bu pandemi sürecinde dünya daha yakından tanıdı. Gerek şehir hastanelerimiz, gerekse özel hastanelerimiz olsun hepsi yüksek teknolojiye sahip. Her türlü tedavi yapılıyor" sözlerine yer verdi.

"2 aydır sürekli bize çok sayıda ülkeden gelmek isteyen hastalar ulaşıyor"

Pandemi döneminde gelen hasta sayısında azalma olduğunu ifade eden Çallıoğlu, "Son 2 aydır sürekli bize çok sayıda ülkeden gelmek isteyen hastalar ulaşıyor. Hepsini erteliyorduk. Bu Temmuz itibariyle ve aşılamanın artması ile bu sayıların artacağını düşünüyorum. Sağlık sistemimiz birçok ülkeye göre çok iyi durumda. Diğer ülkelerde yapılamayan işlemler bizim ülkemizde yapılıyor. Mesela bilimsel radyoloji işlemleri birçok ülkede yok" açıklamasını yaptı.

"Ülkemiz fiyat açısından da çok uygun"

Türkiye'nin daha çok hangi alanlarda tercih edildiğine de cevap veren Çallıoğlu, "Psikiyatriden tutun, jinekolojik onkolojiye, plastik cerrahiye ve diğer birçok alanda tedavi bulamayan hastalarımızı Türk doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Bize başvuru yapan hastaların tümüne cevap veriyoruz. Ama son zamanlarda İngiltere'den en çok obezite cerrahisi için hastalar başvuru yapıyor. Türkiye Cumhuriyetlerinden daha çok onkolojik vakalar geliyor. Ülkemiz fiyat açısından da çok uygun. Bazı ülkelere göre tedavi ücretlerimiz 10'da 1 düzeyinde. Son teknoloji ve çok iyi doktorlarımız ile bu süreç yönetiliyor" dedi.

"Sağlık turizminde en iyi reklamın bu hastalar olduğunu düşünüyorum"

Hastaların yurt dışından internet sitesi üzerinden de ulaşabildiğini belirten Çallıoğlu, "Hastalarımız bize internet sitemiz üzerinden de ulaşabiliyor. Doktorlarımız ile online olarak görüşebiliyorlar. Bizim amacımız süreci hızlandırmak. Tanısının bir an önce konmasını sağlıyoruz. Böbrek nakli ve karaciğer naklinde bazı ülkelerde sıra beklenirken bizim ülkemizde akraban nakil olabiliyor. Hastanın amacı sadece tedavi olmak değil. Biz hastamızın tüm anlarında yanında olmak istiyoruz. Hasta ile iletişimi koparmıyoruz. Sağlık turizminde en iyi reklamın bu hastalar olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecek" açıklamasına yer verdi.

Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında
Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında
Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında
Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında

Radyoloji uzmanı, 1 Temmuz, Pandemi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı 23:19 Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum 23:16 Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Celil Nalçakan 22:56 Ünlü oyuncu Celil Nalçakan "istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım" diyerek kendisini ihbar etti
Gömleğini çıkarıp arıların arasına daldı, üstüne bunu söyledi: Arıdan korkma karıdan kork 22:17 Gömleğini çıkarıp arıların arasına daldı, üstüne bunu söyledi: Arıdan korkma karıdan kork Türkiye çocuklara istismarı konuşurken Elmalı Belediye Başkanı, davanın ilçeyle anılmasına takıldı 21:12 Türkiye çocuklara istismarı konuşurken Elmalı Belediye Başkanı, davanın ilçeyle anılmasına takıldı Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı 20:14 Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı 19:29 Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla 19:08 Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla

Son Dakika Haberleri
18:34 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
18:32 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi
17:51 Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!
17:39 Cinnet geçiren şahıs, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
17:37 Özenle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:03 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı         
23:25
Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu         
23:17
Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu         
23:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı         
22:02
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı         
20:12
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti         
17:50
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 23:56:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement