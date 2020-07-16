Sağlık turizminde Türkiye'nin 2023 hedefi 10 milyar dolar - Son Dakika

Dünyada son zamanların en çok ilgi gören alanlarının başında sağlık turizminin geldiğini belirten Serdaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Doktor Bilgini (doktorbilgini.com) kurucusu Mustafa Serdaroğlu, "Coğrafi ve stratejik konumu, onaylanmış hizmet kalitesi, iklimi, üç farklı kıtada, 4 saatlik uçuş mesafesinde ve 1,5 milyar insana erişebilir olması nedeniyle Türkiye tercih ediliyor" dedi. Serdaroğlu, sağlık turizminde Türkiye'nin 2023 hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Hastaların Türkiye'yi seçme nedenlerine ilişkin Serdaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Doktor Bilgini (doktorbilgini.com) kurucusu Mustafa Serdaroğlu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin sağlık turizminde tercih edilmesinin nedenleri arasında dünya standartlarında sağlık hizmet kalitesinin yüksek olması, rekabetçi fiyat avantajları, kişiye özel ve çeşitli hizmetlerin sunulması olduğunu bildiren Mustafa Serdaroğlu, bunun yanı sıra akredite edilmiş sağlık kurumu ve kuruluşu sayısı, kısa bekleme süresi ve zengin kültürel mirasa sahip olmasının da büyük etken olduğunu kaydetti. Serdaroğlu, "Hastalar, Türkiye'yi öncelikli olarak fiyat oranları nedeniyle seçiyorlar. Türkiye'deki tıbbi tedavi ve operasyon maliyetleri birçok Avrupa ülkesinden ve diğer batılı gelişmiş ülkelere göre oldukça uygundur. Örneğin, ABD'de tüp bebek tedavisi yaklaşık 15 bin-16 bin dolar iken, Türkiye'de 2 bin 600 dolar; lazerle miyop, hipermetrop, astigmat gibi tıbbi operasyonlar Avrupa ülkelerinde 4 bin ila 8 bin euro arasında değişirken, Türkiye'de yaklaşık 600 euro; Avrupa ülkelerinde açık kalp ameliyatı ortalama 25 bin euro iken bu fiyat seviyesi Türkiye'de birinci sınıf hastanelerde 10 bin dolardır" dedi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞEHİRLER İSTANBUL VE ANTALYA

Sağlık turistlerinin Türkiye'deki en çok tercih ettikleri şehirlerin İstanbul ve Antalya olduğunu söyleyen Serdaroğlu, ilk on şehir arasında Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Aydın'ın yer aldığını belirtti. Son yıllarda saç ekimi ve lazer tedavisi için Antalya, İstanbul ve Ankara'yı ziyaret eden turist sayısında önemli artışlar olduğunu belirten Mustafa Serdaroğlu, "Antalya ve İstanbul'da tedavi sayısı göz, diş ve estetik cerrahi alanlarında daha fazladır. Coğrafi yakınlık nedeniyle saç ekiminde 24 saate düşürülen tedavi olanakları bile vardır" ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminin sadece hastaneler bazında olmadığını, alternatif tedavi yöntemlerinde de geçerliliği olan bir sistem oluşturduğunu ifade eden Serdaroğlu, sağlık turizminin tıp turizmi, termal sağlık turizmi ve engelli ve yaşlı turizmi olarak üçe ayrıldığını belirtti.

TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI STANDARTLARDA AKREDİTE OLMUŞ 42 SAĞLIK KURULUŞU VAR

Mustafa Serdaroğlu, Türkiye'de uluslararası standartlarda akredite olmuş 42 sağlık kuruluşu bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dünya standartlarındaki teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Türkiye'deki hastanelerde onkolojik tedaviler, beyin cerrahisi, ortopedi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahi, kardiyovaskiler cerrahi gibi zor tıp dallarında en ileri teknolojik sistemlerle sağlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca robotik cerrahi, kemik iliği nakli, MR ve organ nakli gibi zor müdahaleler de yapılabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 7 gün 24 saat boyunca İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde çeviriler yaparak acil müdahale hizmeti sağlamaktadır. Bu gelişmelerin yanında özellikle estetik cerrahi, göz hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, diş hekimliği, beyin ve sinir cerrahisi alanlarında dünya çapında tanınmış başarılı hekimler ve kaliteli hastaneler bulunması nedeniyle Türkiye'de sağlık turizmi oldukça canlıdır. Ayrıca yabancılar için konaklama, seyahat masrafları ve ameliyat ücretlerini kapsayan cazip paketler de yine Türkiye'nin çok tercih edilmesinde etkili bir faktördür."

DÜNYANIN SAÇ EKİM MERKEZİ İSTANBUL

Saç ekimi, estetik cerrahinin ve dermatolojinin en önemli kollarından birisi olarak görülüyor. Serdaroğlu, Türkiye'nin özellikle saç ekimi alanında dünyanın merkezi konumunda yer aldığını belirterek, "Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya gibi şehirlere yurt dışından pek çok insan saç ektirmek için rağbet göstermektedir. Bu durumun altında Türk hekimlerin saç ekiminde tecrübeli olması ve saç ekiminin Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla çok daha ekonomik olarak yapılması vardır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KALP VE DAMAR CERRAHİSİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Kalp ve damar cerrahisi bakımından dünyada ABD ve Almanya'dan sonra Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. Bu alanda Türkiye'yi tercih eden hastalar sıralamasında Fransa, İngiltere, Rusya gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Ayrıca kalp ve damar cerrahisi alanında çalışan doktorlar da kendilerini geliştirmek için Türkiye'deki üniversite hastanelerinde çalışmalar yapmayı tercih ediyor.

TÜRKİYE ESTETİK CERRAHİSİNDE AVRUPA'NIN ÖNÜNDE

"Estetik cerrahi alanında da Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden daha ileri düzeydedir" diyen Mustafa Serdaroğlu, "Öyle ki önceki yıllarda Türkiye'de insanlar estetik operasyonlar için yurt dışına giderlerdi. Fakat son yıllarda gerek başarılı hekimlerin yetişmesi, gerek hastanelerdeki teknolojilerin gelişmesi nedeniyle İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, İsveç ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden pek çok insan estetik operasyon olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. İnsanların en fazla ilgi gösterdikleri ameliyat türleri arasında ise yüz germe, karın germe, burun ve cilt gençleştirme, meme büyütme ya da küçültme, kırışıklık ve sarkma düzeltme ve saç ekimi yer alıyor" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon insan bulunuyor. Dünyadaki sağlık turizmi harcamalarının ise yaklaşık 500 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Bakanlığın yayınladığı 2018 yılı ilk 6 aylık verilerine göre sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen turist sayısının 178 bine yakın olduğu belirtildi. Hastaların yüzde 67'si özel hastaneleri tercih ederken, yüzde 24'ü ise kamu hastanelerini tercih etti. Üniversite hastanelerini tercih edenler ise yüzde 9'luk bölümü oluşturdu.

TÜRKİYE'DE YILDA 100 BİN ESTETİK İŞLEMİ YAPILIYOR

Korona virüs salgını öncesinde sağlık turizminde Türkiye'yi tercih edenlerin sayısının 1 milyon olduğunu belirten Mustafa Serdaroğlu, "Türkiye'ye 500 bin kişi saç ekimi için gelirken, saç ekiminden sonraki en büyük pay ise estetik sektörüne ait. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'de saç ektirmenin bedeli 800 ile 10 bin euro arasında değişiyor. Estetik fiyatları ise 2 bin 500 eurodan başlıyor. Türkiye'de yılda 100 bin estetik işlemi yapılıyor. Gelen turistlerin büyük çoğunluğu acenteler aracılığıyla Türkiye'ye gelirken, sağlık turisti otel ve şehir turları dahil ödeme yapıyor. Estetik için gelen ortalama 5-7 gün Türkiye'de kalıyor. Saç ekimi için gelenler en az 2-3 gün konaklama yapıyor. Türkiye'ye en çok İtalya'dan saç ekimi için geliyorlar. Almanya, Belçika, İsviçre, İngiltere, Norveç ve İsveç de üst sıralarda yer alıyor. Ortadoğu ülkelerinden de çok ciddi talep alınıyor. Onkoloji ve karaciğer nakli hastaları da sıklıkla Türkiye'ye geliyor. Sağlık turizminden 1 milyar doların üzerinde gelir elde eden Türkiye'nin 2023 hedefi 10 milyar dolar" şeklinde konuştu.

(İHA)