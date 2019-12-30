Sağlık turizmine 4 dilde hizmet veren internet sitesi kuruldu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizminin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'deki sağlık turizmi hizmetlerinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla "www.healthtourismkayseri.com" adresinde web sitesi oluşturuldu.

Site, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerindeki turistlere hızlı ve kolay şekilde bilgiye ulaşma imkanı sunuyor.

İnternet sitesinde ayrıca Kayseri'nin turizm acenteleri, yeme içme mekanları, oteller ve sağlık kuruluşları hakkında ayrıntılı bilgiler de yer alıyor.