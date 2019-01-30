Son Dakika Haberleri: Sağlık Turizminin Profesyonelleri Medıcabıl'de

Sağlık Turizminin Profesyonelleri Medıcabıl'de

1 saat önce

Özel Medicabil Hastanesi, Kuzey Afrika'dan gelen sağlık turizmi profesyonellerini ağırlayarak, hastane hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık Turizminin Profesyonelleri Medıcabıl'de, System.String[]

Özel Medicabil Hastanesi Uluslararası Hasta Sorumlusu Samet Bilgen, Kuzey Afrikalı sağlık turizmi profesyonellerine yönelik gerçekleştirdiği sunumda, Özel Medicabil Hastanesi'nin 23 branşta alanlarında uzman ve başarılı doktorlar ile nitelikli sağlık personeline sahip olduklarını ifade etti. Bilgen, "Hastanemiz 64 hekim ve 413 çalışanıyla her alanda başarılı operasyon ve tedavilere imza atıyor. Fakat özellikle Ortopedi ve Travmatoloji alanında başarılarımızı devam ettirmek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor" dedi.

Hastane olarak misyonlarından bahseden Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen de, "Hastane olarak 3 temel şeyi hedefledik. Bunlar; sıfır enfeksiyon, hastalarımızın hızlı iyileşmesi ve taburcu olduktan sonra aynı şikayetlerle ya da ameliyata bağlı şikayetlerle geri gelmemeleri. Bu hedeflerimizin çoğunu başardık. Özellikle personellerimizin dikkatli çalışmaları sayesinde 'sıfır enfeksiyon' hedefimize ulaşmak bizleri mutlu ediyor. Özel Medicabil Hastanesi olarak, hastalarımızın her zaman sağlıklı ve steril ortamlarda olmasına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından hastaneyi de gezen heyet, çeşitli incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:44 Kaynak: Bültenler

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