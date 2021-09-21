Sağlık turizminin rotası Bursa'da çiziliyor - Son Dakika

21 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Sağlık turizminin rotası Bursa'da çiziliyor

BURSA - Türkiye'de 2011 yılında 156 bin 176 olan yabancı hasta tedavi sayısı 2019'da 4 kat artarak 662 bin 87'ye çıkarken, 2023 hedefi olan 1, 5 milyon hasta ve 10 milyar dolar döviz girdisi hedefine ulaşmak amacıyla izlenecek yol, Bursa'da düzenlenen 'Pandemi sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu' konulu panelde belirlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) işbirliğinde 'Pandemi sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli'nin tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, BUSAT Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdakoş, ve Büyükşehir Belediyesi Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk ile çok sayıda davetli katıldı. Panelin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa'nın turizm pastasından alacağı payın artmasına katkı sağlayacak böyle önemli bir panele destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Pandemi sonrasına hazırlık

BUSAT Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdakoş, pandemi nedeniyle sosyal ve ekonomik hayatta büyük değişimler yaşandığını, buna paralel olarak sağlık turizminin parametrelerinin de değiştiğini kaydetti. Sağlık turizminde yeni normallerin oluştuğunu, buna uyum sağlayan ülkeler ve kurumların ayakta kalacağını, uyum sağlayamayanların ise gerileyeceğini dile getiren Yurdakoş, "Düzenlediğimiz panelde yeni normallerle Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde hak ettiği yerlere gelmesi için neler yapılması gerektiğini, pandemi sonrası sağlık vizyonumuz konuşulacak. Ülkenin sağlık politikalarına yön verici önemli çıktılar oluşacağını öngörüyoruz" dedi.

Bursa'da 15 kat arttı

Türkiye'nin sağlık turizmi vizyonuna katkı sağlayacak ve Bursa'nın bu alandaki farkındalığını ulusal kamuoyuna duyuracak olan panele katkıları nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Yurdakoş, "Türkiye genelinde 2011 yılında 156 bin 176 yabancı uyruklu hasta tedavi oldu. Bu sayı Bursa ise 1118 olarak gerçekleşti. 2019 yılına geldiğimizde Türkiye genelinde sayı 662 bin 87'ye, Bursa'da ise 15 bin 88 çıktı. Yani yabancı hasta tedavi sayısı Türkiye'de 4 kat artarken, Bursa'da 15 kat arttı. Bu konuda Valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın çeşitli aktiviteleri oldu. Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rakamlar düştü. Ancak ülke olarak 2023 hedefimiz 1, 5 milyon hasta ve 10 milyar dolar döviz girdisi. Bursa olarak bunun yüzde 10'unu almayı hedefliyoruz. Bursa'da bu potansiyel var" dedi.

Yurdakoş, 25 Eylül Cumartesi günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak iki oturumluk panelin saat 10. 00'da açılış konuşmaları ile başlayacağını da sözlerine ekledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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