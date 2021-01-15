Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektörüne itici güç sağladı - Son Dakika

Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektörüne itici güç sağladı

15.01.2021 11:04

Geçen yıl salgının etkisine rağmen 17 milyar 143 milyon 441 bin dolar ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2021 yılında bu rakamı yüzde 10 artırarak 19 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

Geçen yıl salgının etkisine rağmen 17 milyar 143 milyon 441 bin dolar ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2021 yılında bu rakamı yüzde 10 artırarak 19 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazır giyim sektörünün mart, nisan ve mayıs aylarındaki ihracatında ciddi azalma yaşansa da normalleşme dönemiyle üretim ve dış satımda yeniden yükselişe geçildi.

Geçen yıl 203 ülke ve 14 serbest bölgeye ihracat yapan sektör, bu satışlardan 17 milyar 143 milyon 441 bin dolar ülke ekonomisine katkı sağladı. 11 milyar 760 milyon 85 bin dolar dış satımın yapıldığı ilk 10 ülke arasında Avrupa'dan 7, Asya'dan 2 ve Amerika'dan 1 devlet yer aldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Hazır giyim sektöründe en fazla dış satım yapılan ülke, 3 milyar 140 milyon 531 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 2 milyar 20 milyon 776 bin dolarla İspanya, 1 milyar 897 milyon 245 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Geçen yıl gerçekleştirilen plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası ihracatı ise bir önceki seneye oranla yüzde 4 bin 613 artışla 903 milyon 634 bin dolara çıktı.

Tek kullanımlık tıbbi maskeler ürün grubunun yer aldığı diğer hazır eşyanın ise 2019'da 118 milyon 867 bin dolar olan dış satımı, 2020'de yüzde 315,4 artışla 493 milyon 818 bin dolara yükseldi.

Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektörüne itici güç sağladı
Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektörüne itici güç sağladı
Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektörüne itici güç sağladı
Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektörüne itici güç sağladı

İhracat, Mayıs, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektörüne itici güç sağladı - Son Dakika


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