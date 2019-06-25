Son Dakika Haberleri: Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
Son Dakika Güncel Haber

Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor

1 saat önce

Her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştıran Mamak Belediyesi, 2019'un ilk altı ayında ilçe sınırları içerisinde yaşayan 3 bin 225 hastanın ayağına sağlık hizmeti ulaştırdı.

Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor, System.String[]
Her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştıran Mamak Belediyesi, 2019'un ilk altı ayında ilçe sınırları içerisinde yaşayan 3 bin 225 hastanın ayağına sağlık hizmeti ulaştırdı.

Evde sağlık hizmetinin sosyal belediyeciliğin önemli uygulamalarından biri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ın en ücra noktalarına kadar götürülen bu hizmetten vatandaşlarımız oldukça memnun kalıyor. Yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirerek onları yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

Önceliğimiz Mamaklıların sağlığı ve mutluluğu

Mamak'ta birçok örnek çalışma yürüttüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Evde sağlık hizmetimiz bunlarda biri. Bizler için önemli olan öncelikle Mamaklıların sağlığı ve mutluluğu" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet uyandıran evde sağlık hizmeti kapsamında hastalardan; kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda takımı, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Uzman ekipler tarafından yürütülen sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar doğrudan Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edebilecekleri gibi 444 0 149 Mamak Çözüm Merkezi'ni de arayarak hizmet talebinde bulunabiliyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Murat Köse, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]