Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması
13 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
tarafından, Sağlık Bakanlığı
ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı
'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 11 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika! Halkbank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu
Son Dakika! Bakanlık 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Demirtaş'tan 23 Haziran tweeti: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz