Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'ndan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Kurul üyelerine Denizli'nin zengin termal kaynaklarını anlatan Başkan Zolan, "Termal sağlık turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilir" dedi.

Bir dizi ziyaret, inceleme ve program için Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve kurul üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, kurul üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet ve Nukhet Küçüker ile Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki katıldı. Denizli'nin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri anlatan Dr. Ramazanoğlu, kentin belediyecilik hizmetleriyle Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu belirterek, "Denizli'de çok güzel birlik ve beraberlik var. Çok güzel eserler var" dedi.

TERMAL TURİZM RAPORLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İLETİLECEK

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Topaloğlu ise kurulun sağlık ve gıdada öncü olan illeri ziyaret ettiğini anlatarak, " Eylül ayında sağlıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Sağlık turizminin alt dallarından olan termal turizmle ilgili Sayın Bakanımızın moderatörlüğünü yaptığı toplantımız oldu. Bu ziyaret ile Denizli'deki termal turizm ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Tedavi merkezini gördük, çok güzel çalışmalar ve imkanlar var, bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün. Gözlemlerimizi rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi.

'TURİZMDEKİ SIKINTI KISA SÜRELİ KONAKLAMA'

Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizlimiz kadim bir şehir. Denizlimizin tekstili, sanayide lokomotif. 3.5 milyar doları aşan ihracatımız var. Sadece sanayi şehri değil aynı zamanda turizm şehriyiz. Denizli 2.5 milyonun üzerinde turistin geldiği bir şehir. Başta Pamukkale olmak üzere 19 antik kente ve çok zengin jeotermal kaynaklara sahibiz. Denizli, Türkiye'de en çok turist gelen iller arasında 5'inci sıradadır" dedi. Denizli'nin turizmdeki sıkıntısının kısa süreli konaklamalar olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "Termal turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde, ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilir" diye konuştu.

'EGE'NİN EN BÜYÜK KAYAK MERKEZİNİ YAPTIK'

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sonlandırdı; "Tekstili, el sanatları, yaylaları, antik kentleri, doğal ve kültürel birçok zenginliğe sahip Denizli'ye gelen bir kişi her gün farklı bir yere gidebilir, farklı seçenekleri olabilir. Denizlimizde insanların nefes alması ve yayla turizmi adına Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı yaptık. 70 km mesafede Ege'nin en büyük kayak merkezini yaptık. Şu anda insanlarımız kayak yapabiliyor. Burada toplam 13 km uzunluğunda pistlerimiz var. Kar kalitesi gayet başarılı."